Джонни Депп побывал в мавзолее Ленина

Джонни Депп даст концерт в «Олимпийском» 28 мая.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Актер и музыкант Джонни Депп побывал в столичном музее Маяковского, мавзолее Ленина, а также изъявил желание сходить в магазин музыкальных инструментов, передает ТАСС.

Депп даст концерт в «Олимпийском» 28 мая. В столицу он пожаловал вместе с рок-певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires. Коллектив исполнит хиты Джими Хендрикса, групп The Doors, Led Zeppelin, The Who и собственные песни. По словам Купера, группа представит новый альбом с оригинальными композициями. В разговоре с журналистами актер также признался, что ему больше по душе музыка, чем кино. Именно музыка, по словам Деппа, дарит ему наслаждение.

Джонни Депп рассказал, что ранее уже бывал в Москве, но из-за плотного графика мероприятий не мог посетить интересные места. Владимир Маяковский – один из любимых поэтов Деппа. По словам артиста, у него были «страсть, драйв, много силы».

В России Джонни Деппа также привлекают красивые девушки. Он отметил, что славянские черты лица – это красиво. По убеждению актера, у русских девушек в глазах запечатлена тысячелетняя культура, и это тоже вызывает у него притяжение.