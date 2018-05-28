Русская бизнесвумен заплатила тысячу долларов Джонни Деппу за встречу

За встречи с русскими девушками Джонни Депп заработал 2,5 млн рублей.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Актер и музыкант Джонни Депп, давший концерт в «Олимпийском» 28 мая, согласился встретиться с российскими поклонницами за отдельную плату, пишет «Лента.Ру».



По некоторым данным, за одну встречу Депп требовал одну тысячу долларов. Предложение актера приняли 40 фанаток музыканта. В итоге за встречи с русскими девушками Джонни Депп заработал 2,5 млн рублей.



Одна из поклонниц Джека Воробья бизнесвумен Анастасия Ниязгулова рассказала, как это было. По ее словам, она зашла в комнату актера и сказала ему по-русски, что рада его видеть. Затем они обнялись, и Депп поцеловал ее в щеку. После этого было сделано пару кадров на память.



Девушка также рассказала, что Джонни Депп начал внимательно разглядывать ее лицо, что ей даже стало неловко, и она спросила на английском, как у него дела. Он ответил, что все замечательно, и они обменялись еще парой фраз. По словам Ниязгуловой, встреча быстро завершилась.



Будучи в Москве, Джонни Депп рассказал журналистам, что ему нравятся славянские черты девушек, а на концерте поклонницы забросали его лифчиками.