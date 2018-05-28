Видео метания лифчиками в Джонни Деппа выложили в Сети

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Русские красавицы закидали певца и актера Джонни Деппа нижним бельем на концерте в Москве. Видео метания лифчиками выложено в Instagram'e.
На видеофрагменте запечатлено, как в музыканта летит нижнее белье белого цвета, а потом и черный бюстгальтер. Артист под крики одобрения со стороны толпы и улыбки музыкантов прикрепил белье к своей гитаре. Судя по всему, концерт Деппа в Москве прошел с большим успехом.
Ранее Джонни Депп признался, что его волнуют русские красавицы. В интервью российским журналистам он отметил, что славянские черты лица – это красиво. По мнению актера, у русских девушек в глазах запечатлена тысячелетняя культура, что тоже вызывает у него притяжение.
Выступление американского актера и музыканта состоялось в «Олимпийском» 28 мая. В столицу он приехал вместе с рок-певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires. Коллектив исполнил хиты Джими Хендрикса, групп The Doors, Led Zeppelin и The Who, а также оригинальные композиции.
Будучи в столице России, Джонни Депп побывал в мавзолее Ленина и в музее Маяковского.
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