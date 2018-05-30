Женщина скончалась в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). В Муслюмово слетевшей с магазина кровлей убило женщину, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

Как стало известно, с магазина «Находка» слетело 450 квадратных метров кровли.

35-летняя продавец магазина вышла на улицу посмотреть, что произошло, в этот момент на нее упал кусок кровли.

Как сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Министерства здравоохранения РТ Айгуль Салимзянова, женщину с травмами доставили в Муслюмовскую ЦРБ. В 17.23 от травм, несовместимых с жизнью, она скончалась.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольском районе ветер разрушил заброшенное строение, в результате чего пострадали женщина и подросток. Оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Зеленодольскую ЦРБ. В Казани из-за непогоды остались без света 27 тысяч жителей.

Последствия разгула стихии были запечатлены на фото и видео.