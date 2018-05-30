(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). МЧС Татарстана рассказало о последствиях разгула стихии , сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В Казани ураганный ветер сорвал кровлю с колледжа малого бизнеса, расположенного на улице Тукая. Также досталось крыше театра им. Тинчурина и академии тенниса Тарпищева. Из-за непогоды 27 тысяч жителей остались без света.
Совранные кровли повредили в столице Татарстана 12 машин. 3 автомобиля получили повреждения от упавших на них деревьев.
В Зеленодольском районе Татарстана под отключение попали сразу семь населенных пунктов, в том числе частично нарушено электроснабжение домов в Зеленодольске. Ветром было частично разрушено заброшенное здание в селе Красный Яр. В результате ЧП пострадали два человека, один из которых – ребенок. Женщину и юношу с ушибами груди доставили в Зеленодольскую ЦРБ. Их жизни ничего не угрожает. В детском лагере «Горьковец» ветер повалил несколько деревьев. Никто из детей не пострадал.
Высокогорском районе республики стихия оставила без электроэнергии четыре населенных пункта, с населением 457 человек.
В Лаишевском районе в зону отключения попали два населенных пункта, с населением 1200 человек. В СНТ «Меша» сорвало крышу с дачного домика.
В трех населенных пунктах в Менделеевском районе республики, с население 621 человек, было полностью восстановлено электроснабжение.
В Богатых Сабах шквалистый ветер лишил кровли один частный дом. Никто не пострадал.
Шесть социально значимых объекта остались без света в Кукморском районе Татарстана. Также в зону отключения попали 432 дома из трех населенных пунктов района.
273 человека в Балтасинском районе пока остаются без света. Не лучше ситуация в Рыбно-Слободском районе республики. Здесь отключены от электроснабжения 284 дома (в том числе один социально значимый объект), с численностью населения 566 человека.
В Альметьевской районе 32 человека из 16 домов также с нетерпением ждут подачи электроэнергии.
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