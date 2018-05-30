Из-за разбушевавшейся стихии в Зеленодольском районе пострадали двое детей и взрослый

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в Зеленодольскую ЦРБ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). В Зеленодольском районе в деревне Красный Яр из-за разбушевавшейся стихии пострадали двое детей – 13 и 15 лет, и один взрослый. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник в ЦРБ Зеленодольского района РТ.

По данным источника, двоих пострадавших – взрослого и ребенка доставили в ЦРБ Зеленодольска в состоянии средней степени тяжести. Еще один ребенок получил ушиб голеностопного сустава. Ему врачи оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что над республикой разбушевалась стихия. Ветер сносил крыши зданий, ломал деревья.