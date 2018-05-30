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Из-за разбушевавшейся стихии в Зеленодольском районе пострадали двое детей и взрослый

Татар-информ

30 мая 2018, 15:07

Происшествия

Фото и видео разбушевавшейся стихии в Казани

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Фото: соц сети


В столице республики ураганный ветер валит деревья и рекламные щиты, и срывает крыши с домов.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео разбушевавшейся стихии в Казани.

Очевидцы в соцсетях делятся первыми фотографиями и видеозаписями прошедшего по Казани урагана.

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Сильный шквалистый ветер срывал крыши с домов, валил деревья и рекламные щиты.

 

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Из-за разбушевавшейся стихии в Зеленодольском районе пострадали двое детей и взрослый
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