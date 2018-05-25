Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс прокомментировала развод Шнура

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в своем Instagram`e высказалась о разводе солиста Сергея Шнурова и его жены Матильды, не называя их имен, однако все читатели поняли, о ком речь.
«Все, как один, просят прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России. Что ж – комментирую: "На сегодняшний день в РФ распадается более 50 процентов браков. 41 процент – по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего инициатором развода становится женщина"», – сообщила Алиса.
Также Вокс поведала поклонникам, что развелась 2,5 года назад. Инициатором развода стала она сама, и не жалеет об этом.
«Очень интеллигентно прокомментировала развод ленинградской звезды», – отметили поклонники. «Тонко», «А что за хайп с разводами?», «Часто любят не самого человека, а его inner circle – деньги, машину, прикид, хайп, и тд. Но, допустим, он банкрот – и сразу вопрос; - А люблю ли я этого человечка с плешью, вонью изо рта, кривыми ногами и хамским апломбом?!» – рассуждают фолловеры певицы.
О разводе с Матильдой сообщил сам музыкант. Сейчас на своей страничке он публикует грустные стихи. Его жена попросила не обижать «великого, но ранимого» Шнура. Супруги прожили в браке восемь лет.
В марте этого года Вокс призналась, что Сергей Шнуров заставлял ее «исполнять унизительные сценографические постановки» на концертах.
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