Алиса Вокс о Шнурове: «Он заставил меня раздеться перед многотысячной толпой»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс призналась, что Сергей Шнуров заставлял ее «исполнять унизительные сценографические постановки» на концертах. Об этом пишет Lenta.ru.

Самым унизительным стало для артистки выступление 6 июня 2014 года, когда ей пришлось практически догола раздеться на сцене перед тысячами зрителей. По словам певицы, для этого Шнур провел с ней психологическую работу. Алисе было на тот момент 25 лет, и она послушалась своего руководителя, так как, по ее словам, он был «опытный манипулятор» и ей ничего не оставалось, кроме как «подчиниться».

После этого инцидента Алиса долго плакала и даже сорвала голос на нервной почве. Мысли о том концерте до сих пор гложут ее и не дают покоя. Видео до сих пор доступно на YouTube.

«До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», – посетовала Вокс.

Алиса покинула группу спустя два года, в 2016-м, после того, как ее отношения со Шнуровым совсем испортились.