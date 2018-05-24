В Казани появится представительство молдавской Гагаузии

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани планируется открыть представительство молдавской Гагаузии. Предполагается, что соответствующий договор подпишут сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

В целом Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет на площадке форума более 30 деловых встреч.

В частности, лидер республики встретится с шейхом Сальманом бен Халифой аль-Халифой из Бахрейна. «Это один из финансовых центров Ближнего Востока. С точки зрения экономического партнерства страна еще не освоена. Мы готовы с ними сотрудничать в части машиностроения, нефтехимической отрасли и сельского хозяйства», – сказала Галимова.

Также Президент РТ встретится с руководством MasterСard. Компания уже реализует в республике такие проекты, как «Школьная карта» и система оплаты метро. «На встрече будут обсуждаться последний проект – "Карта жителя". В Зеленодольске ею охвачены 37 тыс. человек. Кроме того, в повестке значится возможность развития еще каких-то проектов в части использования больших данных», – пояснила официальный представитель Казанского Кремля.

Завтра планируется подписание ряда крупных соглашений. Среди них – специальный инвестиционный контракт ПАО «КАМАЗ» с «Даймлер КАМАЗ Рус» и долгосрочное соглашение с Deutsche Bank о выдаче кредита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на финансирование нового олефинового комплекса.

Также на площадке форума пройдет деловой обед ОЭЗ «Алабуга», на который приглашены около 60 представителей бизнеса. Им презентуют экономический потенциал «Алабуги». Также будет обсуждаться вопрос снижения стоимости локализации производств в России.

Ранее на форуме открылся стенд Республики Татарстан.