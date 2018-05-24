На ПМЭФ представили разработанного в Татарстане уникального робота

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). На выставочной части Петербургского международного экономического форума начал работу стенд Республики Татарстан. На нем компания «Эйдос-Робототехника» представила универсального промышленного робота-манипулятора, полностью разработанного в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор по развитию компании Владимир Андряшин.

«Это первый робот, который был создан именно инженерами в России – программное обеспечение, система управления и так далее», – отметил Андряшин.

Разработка доказывает, что в России существует возможность налаживать производство, не зависящее от импорта и санкций, подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, на стенде республики представлены особые экономические зоны РТ, туристический потенциал, портал «Проверенный бизнес», портал «Стратегия-2030».

Особое внимание уделено бюджетообразующим предприятиям, таким как «Татнефть», Казанский вертолетный завод, кластер «ИнноКам», Региональная лизинговая компания, «Ак Барс», Машиностроительный кластер РТ.

Также республика презентует работу Агентства инвестиционного развития, портала Visit Tatarstan, проекта Made in Tatarstan.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открывается в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в четверг, 24 мая. Его работа завершится в субботу, 26 мая.