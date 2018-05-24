КАМАЗ вложит 38,6 млрд рублей в развитие модельного ряда грузовиков и автомобилей Mercedes-Benz

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). На площадке Петербургского международного экономического форума ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус» подпишут специальный инвестиционный контракт по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz.

Инвестиции со стороны челнинского автогиганта составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Срок реализации контракта равняется десяти годам. С 2012 года ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус» реализуют масштабный инвестиционный проект. Суммарный объем инвестиций составил около 100 млрд рублей.