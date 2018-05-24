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Банк Германии примет участие в финансировании нового олефинового комплекса в Нижнекамске

24 мая 2018, 12:02 , Фото: Яков Абрамов

Банк Германии примет участие в финансировании нового олефинового комплекса в Нижнекамске Соглашение о долгосрочном кредитовании подпишут на Петербургском международном экономическом форуме.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Банк Германии примет участие в финансировании нового олефинового комплекса в Нижнекамске. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Банк и ПАО «Нижнекамскнефтехим» подпишут соглашение о долгосрочном кредитовании завтра на Петербургском международном экономическом форуме, пояснила представитель Казанского Кремля.

Речь идет о новом олефиновом комплексе ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 600 тыс. т этилена в год. 


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