Светлана Лобода родила вторую дочь

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Украинская певица Светлана Лобода стала матерью во второй раз. Роды прошли в Лос-Анджелесе, куда незадолго до рождения дочери уехала исполнительница, пишут Dni.Ru.



Малышка появилась на свет в престижной клинике «Седарс-Синай», где рожали российские и зарубежные звезды – Мадонна, Ким Кардашьян, Алсу, Светлана Хоркина и многие другие.



Вес дочери Лободы при рождении составил 3 кг, рост – 48 см. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Роды прошли без осложнений.

Предполагаемый отец девочки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у певицы были близкие отношения прошлым летом.

Также у Лободы есть семилетняя дочь Евангелина от бывшего гражданского супруга Андрея Царя.



Перед уходом в декретный отпуск 35-летняя Лобода сообщила, что выйдет на сцену уже в июне. Также в этом году она планирует сделать грандиозное шоу и записать новый альбом.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков и Анна Матисон во второй раз станут родителями.