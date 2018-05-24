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Светлана Лобода родила вторую дочь

24 мая 2018, 12:41 , Фото: www.instagram.com

Светлана Лобода родила вторую дочь Вес дочери Лободы при рождении составил 3 кг, рост – 48 см.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Украинская певица Светлана Лобода стала матерью во второй раз. Роды прошли в Лос-Анджелесе, куда незадолго до рождения дочери уехала исполнительница, пишут Dni.Ru.

Малышка появилась на свет в престижной клинике «Седарс-Синай», где рожали российские и зарубежные звезды – Мадонна, Ким Кардашьян, Алсу, Светлана Хоркина и многие другие.

Вес дочери Лободы при рождении составил 3 кг, рост – 48 см. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Роды прошли без осложнений.

Предполагаемый отец девочки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у певицы были близкие отношения прошлым летом.

Также у Лободы есть семилетняя дочь Евангелина от бывшего гражданского супруга Андрея Царя.

Перед уходом в декретный отпуск 35-летняя Лобода сообщила, что выйдет на сцену уже в июне. Также в этом году она планирует сделать грандиозное шоу и записать новый альбом.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков и Анна Матисон во второй раз станут родителями.

 

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)


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