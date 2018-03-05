Басков проговорился о беременности Светланы Лободы

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Певец Николай Басков на премии «Жара» случайно проговорился о беременности певицы Светланы Лободы. Во время объявления ее номера «соловей российской эстрады» объявил, что сейчас перед зрителями появится «беременная Светлана Лобода».



Певица не прокомментировала реплику Баскова, однако многим зрителям показалось, что Лобода двигается более осторожно и не делает резких движений.



До этого на красной дорожке премии певица также появилась в свободном одеянии. Несмотря на наряд и пиджак oversize, особо наблюдательные журналисты отметили округлившийся живот исполнительницы. Певица не дала официальных комментариев.

Многие тут же предположили, что Светлана находится на седьмом месяце беременности. Предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, так как прошлым летом у Лободы были с ним отношения.

У певицы уже есть шестилетняя дочь Ева от предыдущих отношений с Андреем Царем.