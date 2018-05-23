Сергей Безруков вновь станет отцом

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Народный артист России Сергей Безруков порадовал подписчиков новостью о пополнении в семейтсве. В своем Instagram`e актер театра и кино признался, что его жена – режиссер Анна Матисон снова беременна.



«Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение», – сообщил артист.



Подписчики сочли, что это отличная традиция и эмоционально поздравили супругов. «Поздравляем!!!! Урррра!!! Хорошая традиция!!!», От всей души примите поздравления!!!! Безумно красивая пара!!! Всех благ», «Вы молодцы! Красавцы!!! Примите мои искренние поздравления! Счастья Вашей семье!!! Дети рожденные в любви… да еще у таких талантливых гениальных людей, как Вы, Сергей, будут талантливее и красивее в разы, чем родители! ХРАНИ ВАС БОГ!!!» – написали поклонники (орфография и пунктуация соблюдены – прим.Т-и).



В семье уже подрастает дочь Мария, которая появилась на свет 4 июля 2016 года.



Ради брака с Анной Матисон Безруков развелся с первой женой – Ириной. С ней он прожил в браке 15 лет. Общих детей у пары не было.

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