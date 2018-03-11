Все новости Татарстан Россия

Шоу-бизнес

Светлана Лобода покидает сцену из-за беременности

11 марта 2018, 10:20

Получая приз, артистка заявила, что уходит со сцены, чтобы подготовиться к рождению малыша.
Басков проговорился о беременности Светланы Лободы
Шоу Светланы Лободы в Одессе сорвали из-за концертов в России

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Певица Светлана Лобода сообщила со сцены Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве, что ждет ребенка, сообщает ТАСС.

Певицы была признана лучшей в рамках премии. Получая приз, артистка заявила, что уходит со сцены, чтобы подготовиться к рождению малыша.

35-летняя Лобода также сообщила, что она планирует сделать грандиозное шоу и записать новый альбом. На сцену артистка планирует выйти уже в июне.

Ранее сообщалось, что о беременности Лободы проговорился Николай Басков. Предположительно отцом ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у певицы были близкие отношения прошлым летом.

Также у Лободы есть семилетняя дочь Евангелина от бывшего гражданского супруга Андрея Царя.

 

Какое же это счастье 😍 Безумно рада❤️🙈 #лобода #светланалобода #loboda

Публикация от LOBODA (@lobodafan)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter