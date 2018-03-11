Светлана Лобода покидает сцену из-за беременности

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Певица Светлана Лобода сообщила со сцены Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве, что ждет ребенка, сообщает ТАСС.



Певицы была признана лучшей в рамках премии. Получая приз, артистка заявила, что уходит со сцены, чтобы подготовиться к рождению малыша.



35-летняя Лобода также сообщила, что она планирует сделать грандиозное шоу и записать новый альбом. На сцену артистка планирует выйти уже в июне.



Ранее сообщалось, что о беременности Лободы проговорился Николай Басков. Предположительно отцом ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у певицы были близкие отношения прошлым летом.



Также у Лободы есть семилетняя дочь Евангелина от бывшего гражданского супруга Андрея Царя.