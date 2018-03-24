Министр культуры РФ предложил актеру Машкову возглавить «Табакерку»

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский предложил актеру Владимиру Машкову стать руководителем Московского театра-студии «Табакерка», сообщает ТАСС.

Основателем студии был Олег Табаков. По словам Мединского, Машков взял время на обдумывание решения. Министр также предлагал Машкову возглавить Московский художественный театр имени Чехова, но актер отказался в пользу Сергея Женовача – основателя Студии театрального искусства.

Мединский отметил, что окончательное решение по поводу «Табакерки» будет принадлежать Машкову и московским властям. «Я буду должен принять осознанное решение, если оно будет необходимо», – сказал Владимир Машков.

Ранее сообщалось, что художественным руководителем МХТ стал Сергей Женовач.

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.