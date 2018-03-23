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Культура

Назначен преемник Олега Табакова в МХТ имени Чехова

23 марта 2018, 21:36

Министр культуры Владимир Мединский на совещании с худруками и директорами ведущих театров призвал помогать и оказывать поддержку Сергею Женовачу.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач возглавит Московский художественный театр имени Чехова, сообщает ТАСС.

Министр культуры Владимир Мединский на совещании с худруками и директорами ведущих театров призвал помогать и оказывать поддержку Сергею Женовачу.

Пресс-атташе театра Мария Малкина сообщила, что 24 марта пройдет экстренный сбор группы, на котором коллектив заявит о своей позиции по поводу предлагаемой Министерством культуры кандидатуры.

Олег Табаков скончался 12 марта, ему было 82 года. Его похоронили рядом с легендами отечественного кино – Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным и Ильей Глазуновым. Могила усопшего располагается на центральной аллее Новодевичьего кладбища.


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