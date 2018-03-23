Назначен преемник Олега Табакова в МХТ имени Чехова

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач возглавит Московский художественный театр имени Чехова, сообщает ТАСС.
Министр культуры Владимир Мединский на совещании с худруками и директорами ведущих театров призвал помогать и оказывать поддержку Сергею Женовачу.
Пресс-атташе театра Мария Малкина сообщила, что 24 марта пройдет экстренный сбор группы, на котором коллектив заявит о своей позиции по поводу предлагаемой Министерством культуры кандидатуры.
Олег Табаков скончался 12 марта, ему было 82 года. Его похоронили рядом с легендами отечественного кино – Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным и Ильей Глазуновым. Могила усопшего располагается на центральной аллее Новодевичьего кладбища.