Все новости Татарстан Россия

Культура

Женовач прокомментировал свое назначение на пост руководителя МХТ

24 марта 2018, 15:31

Режиссер отметил, что оказался в непростой ситуации, и поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку.
Олег Табаков вернулся в Казань спустя 58 лет
В Казани состоялся спектакль МХТ им.Чехова «Белая гвардия»
Константин Хабенский заявил, что планируются съемки нового фильма «Белая гвардия»
Актеры МХТ им.Чехова рассказали казанцам о том, как планируют отметить Новый год
Михаил Пореченков: «Во время спектакля «Белая гвардия» дух Михаила Булгакова витает над нами»

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач, назначенный на пост художественного руководителя Московского театра имени Чехова, прокомментировал свое назначение, сообщает «Интерфакс».

По словам нового руководителя, предложение возглавить МХТ стало для него полной неожиданностью. Также Женовач добавил, что мнение коллег сыграло определенную роль и он им очень благодарен.

Врио директора МХТ после скончавшегося Олега Табакова был назначен Юрий Кравец.

Женовач отметил, что оказался в непростой ситуации, и поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку. Основным направлением своей деятельности в театре он видит «раскрытие творческого потенциала актеров» и их дальнейшее развитие.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter