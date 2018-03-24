Женовач прокомментировал свое назначение на пост руководителя МХТ

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач, назначенный на пост художественного руководителя Московского театра имени Чехова, прокомментировал свое назначение, сообщает «Интерфакс».

По словам нового руководителя, предложение возглавить МХТ стало для него полной неожиданностью. Также Женовач добавил, что мнение коллег сыграло определенную роль и он им очень благодарен.

Врио директора МХТ после скончавшегося Олега Табакова был назначен Юрий Кравец.

Женовач отметил, что оказался в непростой ситуации, и поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку. Основным направлением своей деятельности в театре он видит «раскрытие творческого потенциала актеров» и их дальнейшее развитие.