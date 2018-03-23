Ольга Бузова снимет сериал о своей жизни на YouTube

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Певица Ольга Бузова решила перевоплотиться в блогера и начала активно развивать свой канал на YouTube.



Дебютный ролик вышел вчера, на него подписалось свыше 320 тысяч подписчиков. Бузова пообещала поклонникам, что каждый четверг она будет публиковать новую серию сериала Olga Buzova Live. Первый выпуск сериала был посвящен туру по Дальнему Востоку. В видео показаны отрывки из концертов, травма Ольги во Владивостоке, репетиции.



«Обещаю много эпизодов, так же, как и сезонов. Вся моя жизнь за кадром, и то, что не попало в сториз», – говорит знаменитость. Также Ольга в шуточной форме пригрозила видеоблогерам, добавив хэштег «Блогеры бойтесь, Бузова пришла».



Начиная свою первую историю, певица заявила: «У меня нет парня!». Далее звезда призналась, что у нее нет ни ухажеров, ни богатых покровителей. Свое одиночество звезда связала с тем, что, по ее мнению, за ней боятся ухаживать.



Поклонники положительно оценили начинание Ольги, поставили несколько тысяч отметок «Мне нравится». Некоторые отметили большое количество черно-белых кадров и наличие профессиональной съемки. Подписчики попросили знаменитость снимать побольше любительских кадров и не дублировать видео из «Сториз». «Иногда хочется видеть, как Олечка утром просыпается, поход по магазинам, отдых. Хоть Олечка и звезда на сцене, но в обычной жизни она такая же веселая, хрупкая и жизнерадостная девушка», – написали поклонники.