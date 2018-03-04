Бузовой вызвали скорую помощь после концерта во Владивостоке

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Певице Ольге Бузовой понадобилась скорая помощь после концерта во Владивостоке. Об этом ведущая «Дома-2» рассказала в своем «Сториз» в Instagram`e.



На видео снято, как медики накладывают на ногу певице специальную повязку. При этом Бузова рассказала, что травма была получена во время концерта, но она не почувствовала боли, потому что «сцена лечит».



Фельдшеры предположили, что певица могла потянуть мышцы на ноге, однако более точный диагноз ей поставят после визита к врачу.



На данный момент Бузова находится на гастролях на Дальнем Востоке. Сегодня состоится ее последний концерт в туре – в Петропавловске-Камчатском.



Ранее сообщалось, что на концерт певицы в Хабаровске ворвался вооруженный мужчина. Свое поведение он объяснил тем, что его раздражает певица и ее поклонники.