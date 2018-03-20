Художник из Нижнекамска изобразил Ольгу Бузову с шестью руками и одной ногой

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). 25-летний художник из Нижнекамска Кристиан Апостол написал картину, посвященную Ольге Бузовой с шестью руками и одной ногой. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

У Ольги Бузовой шесть рук, потому что она – «явно привлекательное божество, которое делает столько вещей, сколько не может постичь обычный представитель хомо сапиенс», заявил автор картины.



«Она смотрит в бесконечность, и время ей неподвластно: она всегда впереди времени на несколько шагов. У нее крылья: это дано тем, кто без греха. Одна нога: она самодостаточна и не зависит даже от любви. Это любовь от нее зависит. Ольга на верху пирамиды, поскольку любовь и восхищение идут к ней от всех слоев общества», – говорится в сообщении художника. По его словам, он восхищается певицей, несмотря на то, что ее всегда кто-то «прессует».



Картина написана маслом в жанре «ассоциативного символизма», ее размер 1х1 м.



Сейчас в городском музее Нижнекамска проходит выставка Кристиана Апостола. Его работы в жанре символизма очень привлекательны.

Кристиан учился в Португалии, и уже шесть лет живет в Нижнекамске с супругой, ставшей для него музой, и родившимся месяц назад сыном.