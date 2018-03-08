Песня Бузовой установила рекорд по количеству прослушиваний за одну минуту

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Новый хит певицы Ольги Бузовой «Она не боится» возглавил российский iTunes и установил мировой рекорд по количеству прослушиваний и скачиваний за одну минуту.



Об этом рассказала сама артистка в своем Instagram.



«Это и есть самое настоящее счастье. Мы это сделали с вами за одну минуту! Новый сингл Ольги Бузовой «Она не боится» вновь возглавил российский iTunes. На этот раз синглу хватило 1 минуты, чтобы стать #1. Тем самым, побит мировой рекорд! До этого, мировой рекорд принадлежал синглу Adele Hello, который возглавил iTunes в Британии за 4 минуты», – написала певица (орфография и пунктуация автора здесь и далее соблюдены – прим. Т-и.)



Артистка услышала многочисленные поздравления и пожелания поклонников. Бузова также рассказала, что научилась быть счастливой в одиночестве и ждет того момента, когда встретит «всепоглощающую любовь».



«У нас с Вами уже становится традицией на праздники выпускать мои треки. Вот и 8 марта наш с Вами, принцессы, день, не стал исключением. Именно в Международный Женский день я презентую вам свой новый хит #онанебоится. За каждым прощанием обязательно следует встреча! Я верю в любовь, и поэтому я не боюсь отказывать недостойным мужчинам, мужчинам #wifi Я научилась быть счастливой #одна, я больше не боюсь остаться одна! Я верю, что наступит день, и я встречу своего мужчину, который будет любить также всепоглощающе как и я его», – рассказала певица своим поклонникам.