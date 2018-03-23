Актера Федора Добронравова разбил инсульт

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). У ведущего актера Московского театра и сатиры Федора Добронравова произошел инсульт, пишут «Известия».



По данным источника, артисту стало плохо 17 марта, у него нарушилась речь и онемела одна сторона тела. Добронравова госпитализировали. Хирурги провели срочную операцию. Ряд спектаклей с участием артиста пришлось отменить.



19 марта худрук театра сатиры Александр Ширвиндт успокоил поклонников, рассказав, что оснований для паники нет. С артистом случился «какой-то маленький приступ сосудистого свойства» и ближайший спектакль с его участием состоится 29 марта. 22 марта его слова подтвердила заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина. Она рассказала, что Добронравов проходит полное обследование и его состояние удовлетворительное.



По информации РЕН ТВ, Добронравов планирует вернуться к работе не раньше апреля. Об этом источнику сегодня рассказал Александр Ширвиндт. По словам худрука, до 31 марта все спектакли с участием актера будут заменены, а 1 апреля состоится спектакль «Где мы?», в котором сыграет Добронравов. При этом он отметил, что «строить прогнозы — дело неблагодарное».