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Актера Федора Добронравова разбил инсульт

23 марта 2018, 11:10 , Фото: wikimedia.org

Актера Федора Добронравова разбил инсульт Добронравов планирует вернуться к работе не раньше апреля.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). У ведущего актера Московского театра и сатиры Федора Добронравова произошел инсульт, пишут «Известия».

По данным источника, артисту стало плохо 17 марта, у него нарушилась речь и онемела одна сторона тела. Добронравова госпитализировали. Хирурги провели срочную операцию. Ряд спектаклей с участием артиста пришлось отменить.

19 марта худрук театра сатиры Александр Ширвиндт успокоил поклонников, рассказав, что оснований для паники нет. С артистом случился «какой-то маленький приступ сосудистого свойства» и ближайший спектакль с его участием состоится 29 марта. 22 марта его слова подтвердила заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина. Она рассказала, что Добронравов проходит полное обследование и его состояние удовлетворительное.

По информации РЕН ТВ, Добронравов планирует вернуться к работе не раньше апреля. Об этом источнику сегодня рассказал Александр Ширвиндт. По словам худрука, до 31 марта все спектакли с участием актера будут заменены, а 1 апреля состоится спектакль «Где мы?», в котором сыграет Добронравов. При этом он отметил, что «строить прогнозы — дело неблагодарное».

 


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