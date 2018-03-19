Ширвиндт о состоянии Добронравова: Оснований для паники нет

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, что состояние госпитализированного накануне актера Федора Добронравова не вызывает опасений, сообщает ТАСС.

По словам Ширвиндта, никаких оснований для паники нет, с актером случился «какой-то маленький приступ сосудистого свойства». Добронравов обязательно пройдет дополнительное обследование.

Ширвиндт рассказал и о расписании спектаклей с участием Добронравова. Постановка «Где мы?», заявленная на 21 марта, будет заменена. Следующий спектакль с участием актера состоится 29 марта.

Добронравов работает в Театре сатиры 15 лет – с 2003 года. Зрителям он известен по ролям в фильме «День радио», сериалах «Кадетство», «Сваты» и «Ликвидация».

Ранее врачи рассказали подробности о состоянии актера Валерия Гаркалина, который проходит лечение в НИИ имени Склифосовского.