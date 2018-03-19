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Культура

Спектакли с участием Добронравова отменены на неопределенный срок

19 марта 2018, 13:50

Отвечая на вопрос о самочувствии актера, его представитель отметила, что состояние здоровья артиста не изменилось со вчерашнего дня.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Спектакли с госпитализированным актером Федором Добронравовым отменены на неопределенный срок. Об этом РБК сообщила его представитель Ирина Сойкина.

По ее словам, 18 марта они должны были вылететь со спектаклем «Чудики» в Калининградскую область, в город Светлогорск, но спектакль пришлось срочно отменить. Сегодня у Федора Добронравова нет спектаклей в расписании. На последующие дни также все отменено.

Отвечая на вопрос о самочувствии актера, представитель отметила, что состояние здоровья артиста не изменилось со вчерашнего дня. «Ситуация такая же, как и на вчерашний день», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Добронравов был госпитализирован в одну из клиник Москвы 18 марта. По некоторым данным, у артиста подозрение на инфаркт.

Добронравов получил популярность благодаря «Дню радио», «Кадетству», «Сватам», «Ликвидации». Также он снимается в скетч-шоу «6 кадров».


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