Заведующая труппой Московского театры сатиры рассказала о состоянии Добронравова

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Состояние актера Федора Добронравова, который был госпитализирован в больницу 18 марта, оценивается как стабильно хорошее, сообщает РИА Новости.

Об этом корреспондентам рассказала заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина. По ее словам, Добронравов сейчас находится на полном обследовании. Артист чувствует себя хорошо, его состояние постепенно приходит в норму.

Художественный руководитель театра сатиры Александр Ширвиндт 19 марта рассказал, что состояние Добронравова не вызывает опасений. По словам Ширвиндта, с артистом случился «какой-то маленький приступ сосудистого свойства». Худрук пообещал, что следующий спектакль с участием актера состоится 29 марта. В театре Добронравов служит более 15 лет, также он снимается в кино и шоу.



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