Валерия Гаркалина выписали из больницы спустя три недели

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Актер театра и кино Валерий Гаркалин, госпитализированный в конце февраля в НИИ имени Склифосовского, выписан из больницы, сообщает РИА Новости.

Накануне медики рассказали о состоянии актера: вечером и утром его температура составляла 36,7, артист находился в отделении острых эндотоксикозов. Спустя три недели лечение закончено, и Гаркалину разрешили наконец вернуться домой.

Народный артист России попал в НИИ им. Склифосовского 16 февраля с диагнозом воспаление легких. Об этом рассказала дочь актера – Ника. Врачи поместили его в экстренную реанимацию, после лечения и улучшения состояния он был переведен в общую.

Валерий Гаркалин сыграл в фильмах «Ширли-мырли», «Счастье — это...», «Бедная Саша», Ландыш серебристый». В 2000 году актер получил звание заслуженного артиста России, в 2008-м стал народным артистом.