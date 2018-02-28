Врачи оценили состояние Валерия Гаркалина как тяжелое

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Врачи НИИ имени Склифосовского оценивают состояние актера Валерия Гаркалина как тяжелое. Он по-прежнему находится в реанимации, сообщает ТАСС.

Накануне ИА «Татар-информ» сообщило, что Гаркалин был госпитализирован 16 февраля в тяжелом состоянии. Температура актера держится в районе 37 градусов. Диагноз – воспаление легких. Об этом рассказала дочь актера – Ника.

Гаркалин дважды перенес инфаркт. Первый раз в 2008 году. О второй госпитализации сообщалось в 2016 году.

Валерий Гаркалин сыграл в фильмах «Ширли-мырли», «Счастье — это...», «Бедная Саша», Ландыш серебристый». В 2000 году актер получил звание заслуженного артиста России, в 2008-м стал народным артистом.