Валерий Гаркалин в тяжелом состоянии попал в реанимацию

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Актер театра и кино Валерий Гаркалин в тяжелом состоянии находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом пишет Газета.Ru.

В справочной службе медицинского учреждения агентству городских новостей «Москва» подтвердили, что состояние актера тяжелое. При этом уточнили, что Гаркалин находится в больнице с 16 февраля. Кроме того, артист подключен к искусственной вентиляции легких. Точный диагноз не называется.

О госпитализации актера стало известно во время гастролей в Иркутске, где артист должен был играть в спектакле «Страсть Аполлона». Однако зрителям объявили, что актер попал в больницу, а его заменил Анатолий Журавлев. Тот поведал зрителям, что у Гаркалина якобы случилось воспаление легких.

Валерий Гаркалин дважды перенес инфаркт. Один случился 10 лет, второй – два года назад.

