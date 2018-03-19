Врачи рассказали подробности о состоянии Валерия Гаркалина

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Актер театра и кино Валерий Гаркалин, госпитализированный в конце февраля в НИИ им. Склифосовского, все еще остается в больнице, сообщает РИА Новости.

Врачи рассказали, что состояние актера – средней тяжести. Вечером и утром температура – 36,7. Артист пока также находится в отделении острых эндотоксикозов.

Ранее стало известно, что народный артист России был госпитализирован 16 февраля с диагнозом воспаление легких. Он был помещен в экстренную реанимацию. После улучшения самочувствия переведен в общую.

Дочь артиста Ника рассказала, что после того как был госпитализирован Гаркалин, в больницу из-за сильных переживаний попала ее бабушка.

Также отмечалось, что артист дважды перенес инфаркт – в 2008-м и 2016 году.