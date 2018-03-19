Макаревич не стал извиняться перед россиянами за «злобных дебилов»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич не стал извиняться за свое негативное высказывание о россиянах, которых назвал «злобными дебилами», передает Федеральное агентство новостей.

«А что мне сегодня все обзвонились? Что такое, что случилось?» – удивился он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что музыкант деградировал, ведь раньше лидер «Машины времени» пел «о хороших вещах». «Если он и его друзья – злобные дебилы, мне искренне их жаль... Если к тому же жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями – либо господин Макаревич врет, либо сошел с ума», – приводит слова парламентария «5 канал».

Лидер группы «Ва-банкъ» Александр Скляр посоветовал Макаревичу жить в Америке, если в России его окружают мрачные лица. «Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живет среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица», – сказал он.



Первый же заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко посоветовал Макаревичу посмотреть на него, потому что он – веселый человек. По мнению Бортко, таких как он, хороших и замечательных, множество в России.