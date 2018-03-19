Бортко отреагировал на слова Макаревича о превращении россиян в «злобных дебилов»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича о том, что россиян превращают в «злобных дебилов». Об этом сообщает Russia Today.

«Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», — сказал Бортко.

Ранее Макаревич после своего визита в Соединенные Штаты заявил, что американцы «спокойнее и добрее» россиян, которых, по его мнению, превращают в «злобных дебилов».