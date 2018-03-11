В семье Гаркалина произошло новое несчастье

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В семье госпитализированного актера Валерия Гаркалина произошло новое несчастье. Теща артиста была госпитализирована сегодня в одну из клиник Москвы, пишет «СтарХит».



О госпитализации бабушки рассказала дочь актера – Ника. Однако наследница не стала уточнять ее причину. Журналисты предположили, что речь идет о психологических проблемах, ведь вся семья Валерия Гаркалина тяжело переживает произошедшую с ним трагедию.

Ника также поделилась новостями о состоянии Гаркалина. Она пояснила, что у отца была сильно запущенная пневмония, которую он переносил на ногах. В больнице самочувствие актера улучшилось, сейчас он идет на поправку. Актер дважды перенес инфаркт – в 2008-м и 20016-м.

Ранее сообщалось, что актер Иван Жидков угодил в госпиталь с токсическим отравлением.