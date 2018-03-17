Искандер Гиниятуллин: Заявок на переезд в пункты временного размещения после ЧП с котельной не было

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Из-за разрушившейся котельной в Казани 1589 человек остались без тепла. Заявок от жителей на переезд в пункты временного размещения населения не поступало. Об этом заявил сегодня по видеосвязи на внеочередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики в Кабинете Министров РТ замруководителя исполкома Казани – председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Заместитель руководителя исполкома сообщил, что разобрана обрушившаяся часть котельной. «Выяснилось по ходу работ о повреждении балки перекрытия оставшейся наружной части. Подъехала специальная техника, будем демонтировать оставшиеся перекрытия, после этого зайдем вовнутрь и осмотрим состояние оборудования котельной», – рассказал он.

На данный момент 12 пятиэтажных домов и один детский сад остались без теплоснабжения. По словам Гиниятуллина, в этих домах проживают 1589 человек, из них – 109 инвалидов первой, второй и третьей категории. «Все квартиры посетили, с жителями пообщались. Температура в домах понижается, но еще терпимо. Всем оставили телефон диспетчерской службы управляющей компании, по заявкам желающие смогут переехать в пункт временного размещения. Но пока заявок не поступало. В домах есть газ и электроэнергия, соответственно, работают газовые колонки, у людей есть горячая вода, – отметил он. – Поставлена задача – к концу сегодняшнего дня запустить временную систему отопления».

Сейчас главное – быстро и четко на все реагировать, подчеркнул первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. «Чтобы жители не чувствовали неудобств, а мы были ко всему готовы», – добавил он.

«Прошу специалистов теплового, энергетического, газового хозяйства еще раз все проверить и организовать дежурства бригад быстрого реагирования, чтобы в кратчайшие сроки любую подобную ситуацию устранить. Все аварийные бригады должны быть на местах. Вся сфера жилищно-коммунального хозяйства должна четко работать», – поручил первый вице-премьер.

Обращаясь к Гиниятуллину, он заметил, что при необходимости будет оказана дополнительная помощь. «Бригады подготовили. Пока справляемся», – ответил ему замруководителя исполкома.

«Еще раз прошу взять под личный контроль эту ситуацию руководителей “Татэнерго”, “Электросетей“, “Газпромтрансгаза“. Нужно постоянно держать руку на пульсе», – сказал Нигматуллин.

В завершение заседания он также поручил еще раз проверить готовность пунктов временного размещения населения. «Они изначально должны быть готовы для аварийных ситуаций. Прошу еще раз проверить», – заключил первый вице-премьер.

После инцидента с обрушившейся котельной в Казани Президент Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений. В частности, обязал проверить все объекты коммунального хозяйства республики. Кроме того, он поручил провести полную инвентаризацию оборудования и объектов ЖКХ РТ. По его словам, нужно проверить все объекты жизнеобеспечения.