Президент Татарстана обязал проверить все объекты коммунального хозяйства республики

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). После инцидента с обрушившейся котельной в Казани Президент Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Минниханов обязал проверить все объекты коммунального хозяйства республики. Кроме того, он поручил провести полную инвентаризацию оборудования и объектов ЖКХ РТ. По его словам, нужно проверить все объекты жизнеобеспечения.

«Каждая котельная, водозабор, очистные сооружения, система газоснабжения – все должно работать надежно», – заявил Президент РТ.

Чтобы предотвратить повторения ЧП, сегодня на внеочередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям РТ специалисты обсудят меры профилактики подобных ситуаций.

Ранее стало известно, что сегодня в Казани полторы тысячи человек остались без тепла в результате обрушения котельной на улице Портовая. Тепло в 12 пятиэтажных домов и один детсад обещают вернуть после обеда.