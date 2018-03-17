(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Тепло в дома казанцев после ЧП с разрушением стены котельной обещают вернуть уже после обеда, сообщает портал мэрии Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около трех часов ночи на улице Портовая в Казани произошло частичное обрушение стены и крыши котельной.

В результате ЧП 12 пятиэтажных домов, в которых проживает более полутора тысяч человек, и один детский сад остались без теплоснабжения.

Котельная была отключена от газоснабжения. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы и проводится резервная линия подачи тепла в дома казанцев.

В ближайшее время дома №2 и №21 по улице Портовая будут переподключены на ведомственную котельную АО «СК «Татфлот».

На данный момент на месте ЧП трудятся шесть аварийных бригад АО «Казэнерго», Казанских тепловых сетей АО «Татэнерго», МУП «Водоканал», УК «Старый город». Ими привлечено девять единиц техники. Вместе с ними в ликвидации последствий аварии задействованы силы ГУ МЧС России по РТ.

В результате происшествия никто не пострадал.

Временное теплоснабжение планируют восстановить уже сегодня после обеда.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, после ЧП инспекторы Государственного пожарного надзора обходят квартиры, оставшиеся без тепла в результате аварии. Они напоминают гражданам о правилах эксплуатации электроприбров и своевременной проверки их исправности. Также инспекторы напомнили казанцам о недопустимости перегрузки электросети и опасности обогрева жилища при помощи газовых плит.