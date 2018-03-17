В Казани идут восстановительные работы после обрушения стены котельной

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»).Из-за разрушившейся котельной в Казани полторы тысячи человек остались без тепла, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об обрушении стены котельной на улице Портовой пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около трех часов ночи.

На место ЧП выехали спасатели ЗПСО № 2 ПСС РТ и Казанского ПСО. Они обнаружили, что частично разрушены кирпичная стена и крыша здания. Помимо этого происходила утечка газа, горения не наблюдалось.

В результате ЧП от теплоснабжения были отключены 12 жилых домов, в которых проживают 1589 человек, и один детский сад.

Здание котельной принадлежит АО «Казэнерго». Аварийные бригады оранизации проводят работы по прокладке временного теплопровода для включения дежурного режима работы резервных котлов. В ближайшее время в квартиры казанцев будет дано тепло.

Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте рухнувшей котельной. По предварительным данным, стена обрушилась из-за ветхости здания.

В результате ЧП никто не пострадал.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы 77 человек и 19 единиц техники.

Площадь обрушения составила 60 квадратных метров.