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СМИ раскрыли путь попадания к Скрипалю отравляющего вещества

16 марта 2018, 06:38

По данным СМИ, нервно-паралитический газ находился в специальной упаковке, которая лежала в багаже дочери Скрипаля.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Отравляющее вещество, которым хотели убить бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля, перевозила его дочь Юлия из Москвы в Солсбери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Telegraph.

По данным СМИ, нервно-паралитический газ находился в специальной упаковке, которая лежала в багаже родственницы Скрипаля. Как пишет газета, «мисс Скрипаль была умышленно нацелена на отца». Предполагается, что яд содержался в ткани одежды, которую Юлия должна была подарить отцу, а также в подарках. Их он должен был открыть у себя дома.

4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери. Оба в настоящее время пребывают в больнице в коме. Ответственность за инцидент Великобритания возложила на Россию и объявила о ряде ограничительных мер в отношении российских дипломатов.


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