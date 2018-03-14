(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Великобритания приостановила все двусторонние контакты с Россией. Об этом в ходе своего выступления в Палате общин заявила Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, передает RT.

Также она объявила о предстоящей высылке 23 российских дипломатов.

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко предупредил МИД Британии об ответных мерах и назвал анонсированную высылку провокацией.

По его мнению, предпринятые Правительством Великобритании меры не имеют ничего общего с инцидентом в Солсбери.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом «Новичок-5» в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек.

Правительство Великобритании считает, что покушение – дело рук российских спецслужб. Российские власти отрицают причастность к инциденту.