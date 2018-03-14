В МИД России назвали заявление Терезы Мэй грубой провокацией

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о «наказании» России за отравление Сергея Скрипаля является беспрецедентно грубой провокацией, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Факт обострения отношений Великобритании с Россией в неблаговидных политических целях в МИД считают категорически неприемлемым и недостойным. Британское правительство должно было завершить собственное расследование, прежде чем вступать в конфронтацию с РФ.

Тем самым Великобритания пытается очередной раз развязать антироссийскую кампанию, подчеркнули в МИД России. Британскому правительству стоит ожидать ответных мер.