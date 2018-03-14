После высылки 23 российских дипломатов состав посольства РФ сократится на 40 процентов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). После высылки 23 российских дипломатов, объявленной Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, состав посольства России сократится на 40 процентов, сообщает «Росбалт».
Сейчас в дипмиссии в Лондоне работают 58 дипломатов. После высылки их останется 35, подсчитала BBC News.
Напомним, что Правительство Великобритании объясняет высылку представителей дипкорпуса РФ как ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и английского полицейского, которое случилось 4 марта.
Пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим средством «Новичок», поэтому Великобритания подозревает в покушении российские спецслужбы. Правительство РФ называет обвинения беспочвенными.