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После высылки 23 российских дипломатов состав посольства РФ сократится на 40 процентов

14 марта 2018, 20:52

Сейчас в дипмиссии в Лондоне работают 58 дипломатов, после высылки их останется 35.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). После высылки 23 российских дипломатов, объявленной Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, состав посольства России сократится на 40 процентов, сообщает «Росбалт».  

Сейчас в дипмиссии в Лондоне работают 58 дипломатов. После высылки их останется 35, подсчитала BBC News.  

Напомним, что Правительство Великобритании объясняет высылку представителей дипкорпуса РФ как ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и английского полицейского, которое случилось 4 марта.  

Пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим средством «Новичок», поэтому Великобритания подозревает в покушении российские спецслужбы. Правительство РФ называет обвинения беспочвенными.

 


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