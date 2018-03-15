Проститься с Олегом Табаковым пришли тысячи человек

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Московском художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым, сообщает ТАСС.



С актером пришли проститься тысячи человек, среди них коллеги артиста, друзья, поклонники, члены семьи. Желающих проститься с Табаковым так много, что очередь у МХТ начала образовываться с 7.00 мск. Гражданская панихида началась в 9.00 мск и продлится четыре часа.



Организаторы церемонии приняли серьезные меры безопасности. Попасть в Камергерский переулок, где располагается МХТ, можно только через металлодетекторы и с предъявлением сумок полицейским. Таким образом удастся избежать дебошей со стороны православных активистов, которые грозились сорвать отпевание артиста.

Гроб с телом актера установили на сцене, которая заполнена цветами и венками. Рядом с гробом ученики артиста – труппа МХАТ, студенты Школы-студии МХАТ и воспитанники школы для одаренных детей, которой руководил Табаков. Под траурную музыку на большом экране транслируются цветные и черно-белые фотографии артиста.



С ним пришли проститься председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, режиссеры Валерий Фокин, Константин Богомолов, актер Владимир Машков. Здесь же находятся жена Табакова Марина Зудина с сыном Павлом.

Олег Табаков скончался 12 марта, ему было 82 года.