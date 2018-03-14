РПЦ осудила намерение православных активистов сорвать отпевание Олега Табакова

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Русской православной церкви негативно отнеслись к намерению членов движения «Божья воля» сорвать отпевание Олега Табакова, которое состоится завтра, 15 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава движения «Божья воля» Людмила Есипенко на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что организация намерена подать заявление в Центральное викариатство Москвы с просьбой «о неотпевании богохульника Табакова».

Причиной стало недовольство православных активистов репертуаром МХТ. Три года назад в знак протеста они подложили свиную голову к порогу театра.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда негативно высказался в адрес активистов. Он отметил, что некоторые из них совсем потеряли связь с Евангелием. «Сталина, значит, можно было отпевать, а Табакова нельзя?!» – написал он в своем Telegram-канале.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким Олега Табакова.

Похороны артиста состоятся 15 марта на Новодевичьем кладбище. Время и место отпевания не разглашаются по просьбе родственников артиста. Церемония пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что дочь Олега Табакова Александра может не прийти на похороны из-за обиды на отца.