Все новости Татарстан Россия

Культура

Обряд отпевания Олега Табакова закроют от общественности

13 марта 2018, 17:28

По просьбе родственников время и место отпевания не разглашаются.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Появились первые подробности смерти Олега Табакова
МХТ подтвердил смерть Олега Табакова
79 лет исполнилось актеру и режиссеру Олегу Табакову
Олег Табаков награжден Орденом Почетного легиона

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Отпевание народного артиста СССР Олега Табакова пройдет в закрытом режиме от общественности. Такое пожелание высказали близкие родственники умершего, передает агентство «Москва».

Об этом агентству сообщил источник в Московской патриархии. Поэтому по просьбе родственников время и место отпевания не разглашаются, пояснил источник.

Гражданская панихида пройдет в МХТ имени Чехова, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище Москвы.

Ранее стало известно, что должность врио руководителя МХТ станет первый заместитель директора Юрий Кравец.

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после нескольких месяцев тяжелой болезни. Некоторые СМИ сообщили, что врачи отключили его от системы жизнеобеспечения. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter