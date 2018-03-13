Обряд отпевания Олега Табакова закроют от общественности

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Отпевание народного артиста СССР Олега Табакова пройдет в закрытом режиме от общественности. Такое пожелание высказали близкие родственники умершего, передает агентство «Москва».



Об этом агентству сообщил источник в Московской патриархии. Поэтому по просьбе родственников время и место отпевания не разглашаются, пояснил источник.

Гражданская панихида пройдет в МХТ имени Чехова, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище Москвы.



Ранее стало известно, что должность врио руководителя МХТ станет первый заместитель директора Юрий Кравец.

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после нескольких месяцев тяжелой болезни. Некоторые СМИ сообщили, что врачи отключили его от системы жизнеобеспечения.