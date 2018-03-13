МХТ после смерти Олега Табакова возглавил его заместитель Юрий Кравец

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Временно исполняющим обязанности директора Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) назначен первый заместитель руководителя Юрий Кравец, передает ТАСС.

Об этом сообщил замминистра культуры России Александр Журавский. По его словам, пока рано обсуждать, кто возглавит театр.

Журавский отметил, что сейчас самое главное – достойно проводить ушедшего от нас 12 марта Олега Табакова, отдать дань памяти артисту, одному из основателей театра «Современник».

Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Первой градской больнице Москвы, где он провел последние несколько месяцев жизни. Народный артист СССР будет похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище столицы, прощание с актером состоится в тот же день в МХТ имени Чехова.