Валентин Гафт назвал Табакова великим артистом мира

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Актер театра и кино Валентин Гафт прокомментировал печальную новость о смерти народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает РЕН ТВ.



Артисты учились на одном курсе и были друзьями.



«Вы знаете, мы с одного курса. Табаков был моим другом. Я думал об этом, что будет после того, как уйдет из жизни Табаков. Это надо выдержать. Это тяжело, и мне не хочется об этом говорить. Он будет всегда жить, мы должны изучать его, мы должны брать с него пример. Он великий артист не только России, но и мира», – отметил Гафт.



Ранее слова соболезнования выразили Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие деятели культуры и власти.



Олег Табаков умер сегодня на 83-м году жизни после нескольких месяцев, проведенных в больнице. По версии некоторых источников, врачи отключили его от системы жизнеобеспечения. 15 марта артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.