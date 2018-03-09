Экс-полковник ГРУ работал на западные спецслужбы после переезда в Британию

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого недавно отравили нервно-паралитическим веществом, работал на западные спецслужбы после переезда в Великобританию в 2010 год. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Скрипаль предоставлял западным спецслужбам данные о деятельности российских разведчиков, что могло стать причиной покушения, отмечают источники издания.

Экс-полковник и его 33-летняя дочь Юлия были найдены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным СМИ, их отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас оба находятся в больнице в состоянии комы.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 года. В 2004-м его арестовали по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 году Президент России помиловал его и выслал в Великобританию по программе обмена шпионами.