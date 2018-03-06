Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Вместе с экс-полковником ГРУ отравилась его дочь

6 марта 2018, 15:51

Пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.
На Украине заявили о задержании российского агента
Генерал-лейтенант Игорь Коробов назначен новым начальником ГРУ – СМИ
Ушел из жизни начальник Главного разведывательного управления Игорь Сергун
Глава Минздрава Татарстана в пятый раз стал отцом
Дмитрий Медведев сменил главу ГРУ

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Женщина, пострадавшая при инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергеем Скрипалем, оказалась его 33-летней дочерью, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четвертого марта в одном из торговых центров Солсбери произошло ЧП. 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и 33-летняя женщина почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в одну их местных больниц.

Сейчас оба находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter