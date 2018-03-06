Вместе с экс-полковником ГРУ отравилась его дочь

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Женщина, пострадавшая при инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергеем Скрипалем, оказалась его 33-летней дочерью, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четвертого марта в одном из торговых центров Солсбери произошло ЧП. 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и 33-летняя женщина почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в одну их местных больниц.

Сейчас оба находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом.